Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede vatandaşlar Afrin şehitleri anısına çeşme yaptılar.

İlçeye bağlı Cebeli Mahallesi'nde ikamet eden Necati Diken (43) ve Hikmet Engün (43), mahalle sakinlerinden topladıkları para ile "Afrin Şehitleri Çeşmesi" yaptırarak hem şehitlere vefa gösterdiler hem de Türk ordusuna destek verdiler.

Çeşmeye ihtiyaç duyulan mahallenin Kuzuluk mevkisine yaptıkları çeşme ile ilgili bilgi veren Necati Diken ve Hikmet Engün, "Bizler vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu bayrak için, bu vatan için canını seve seve verebilen insanlarız. Askerlik ve şehitlik bizim kanımızda mayamızda var. Gençler olarak toplanıp, Afrin şehitleri anısına ve tüm şehitlerimizin ruhu için bir çeşme yaptırmaya karar verdik. İçilen her yudum su için şehitlerimizin ruhuna Fatiha okunsun istedik. İçimizden geldiği için seve seve bu çeşmeyi yaptık" dediler.

Yapılan çeşmeden ilk suyu içip Fatiha okuyan vatandaşlar, "Maddi ve manevi askerimizin, devletimizin yanındayız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştular. - SAMSUN