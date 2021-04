Afrin şehidinin ismi Van'da oluşturulan ormanda yaşatılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde 3 yıl önce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik'in ismi, Van'ın Erciş Belediyesince oluşturulan ormana verildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 14 dönümlük alanda şehidin isminin verildiği ormana, şehadetinin 3. yılında 375 ladin fidanı dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatabilmek ve onlara layık olabilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Sulama sistemlerinin kurulduğu güzel bir hatıra ormanı yaptıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz 81 milyonun vatan evladının kahramanıdır. Her zaman kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkabilmek ve bu mirası gelecek nesillere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu hatıra ormanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Biliyoruz ki Erciş'in kahraman evlatları aziz şehitlerini her zaman koruyacak ve şehidinin hatırasını her zaman yaşatacak."

Şehidin babası Zeynel Çevik ise Erciş Belediyesine ve İlçe Kaymakamlığına teşekkür ederek, "Kıymetli şehidimin ismini bu ormanda yaşatarak bizleri mutlu etti. Kıymetli vatanımız için oğlumu şehit verdim, gerekirse bende bu vatan için kurban olurum. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz varız, vatan yoksa biz yokuz." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca