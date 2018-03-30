Afrin Şehidinin Anısı Görev Yaptığı Birlikte Yaşatılacak

Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Astsubay Uğur Palancı için görev yeri Demirci ilçe Jandarma Komutanlığında şehit köşesi oluşturuldu.



Afrin'de şehit düşen Astsubay Palancı'nın silah arkadaşların talebi üzerine, görev yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığı karargah binasının ikinci katında anısının yaşatılması için şehit köşesi yapıldı.



Şehidin köşesinde Türk bayrağı, Astsubay Palancı'nın fotoğrafı, öz geçmişi ve şehadet öyküsüne yer verildi.



İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Sevinç, Palancı'nın anısının birliğinde yaşatıması amacıyla oluşturulan şehit köşesi için silah arkadaşlarının gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.