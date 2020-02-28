Afrin Şehidi Uğur Palancı, şahadetinin yıldönümünde anıldı

28.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:34

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, şehadetinin 2. yılında son görev yeri olan Manisa'nın Demirci ilçesinde anıldı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatına katılan ve Afrin'de şehit olan Palancı için Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda anma programı düzenlendi.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, şehitin babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, kardeşleri Ümit ve Kadir Palancı'nın katıldığı törende Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlit okundu.

Konferans salonu girişine Şehit Astsubay Uğur Palancı'nın görevi esnasında çekilen fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kocagöz'ün yaptırdığı duanın ardından konuşan şehit babası Palancı, "Şehitlerimiz bizlerin evlatları. Allah tüm askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Oğlum için görev yaptığı ilçede mevlit programı düzenlendi. Çok mutlu oldum, gururlandım. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA