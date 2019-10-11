11.10.2019 09:27

Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

HATAY - Teröristlerce Suriye sınırından atılan roket sonucu şehit olan Şahin Elitaş'ın eşinden Barış Pınarı Harekatına anlamlı destek.

Afrin'e yönelik gerçekleşen zeytin dalı operasyonunda askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG,PKK teröristler tarafından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini belirtti.

Sevda Elitaş, "Dün akşam saat 4 sıralarında aldığımız haberlere göre Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olduğunu duyduk tüm askerlerimizin arkasındayız, destekçisiyiz dualarımız onlarla, hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar Rabbim yar ve yardımcıları olsun"dedi. Haberi aldıkları zaman tedirgin olduklarını ama Türkiye'nin bu harekatı başarıyla sonuçlandıracak güce sahip olduğunun farkında olduklarını belirten Elitaş, "Bir şehit eşi olarak ben arkalarındayım, dualarım onlarla, Allah yar ve yardımcıları olsun. Türk askerimize ve cumhurbaşkanımıza bu harekatın da Zeytin Dalı Operasyonu gibi sonuçlanmasını talep ve temenni ediyoruz"dedi.

Kaynak: İHA