Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Safranbolu'da seni-i devriyesinde mevlit okutuldu.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Merkez Camiinde okunan Mevlid-i Şerif programına, Karabük Valisi Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, eşi Miray Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, Şehidin mesai arkadaşları, ailesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdür ve Amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Ömer Bilal şahadet şerbetini içeli bir yıl oldu. Unutmadık, unutmayacağız. Bu gün evladımızın nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha andık. Onlara dualar gönderdik. Üzerinden bir yıl geçti. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır. Gönülden inanıyoruz ki, Ömer Bilal Akpınar ve onun gibi kahraman vatan evlatları, bilmediğimiz bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere, kutsallara ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar. Ben bir kez daha cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından şehidin hayrına Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ikramlar yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA