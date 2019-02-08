Afrin Şehidi İçin Mevlit
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te mevlit okutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te mevlit okutuldu.
Şehidin Polateli ilçesi Yılanca köyündeki baba evinde gerçekleştirilen mevlit programına, şehidin yakınlarıyla Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Gazali Peltek, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavati sunulması, mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından edilen duayla sona erdi.
Programın ardından Vali Soytürk, şehit Doğan'ın anne babasıyla bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.