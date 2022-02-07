Afrin şehidi Doğan memleketi Kilis'te anıldı - Haberler
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Afrin şehidi Doğan memleketi Kilis'te anıldı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Afrin şehidi Doğan memleketi Kilis'te anıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te anma programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te anma programı düzenlendi.

Polateli Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Afrin kırsalında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Doğan, şehadet yıl dönümünde Polateli ilçesi Yılanca köyü Karapınar mezrasında anıldı.

Doğan'ın kabri ziyaret edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulması, mevlit okunmasının ardından dua edildi.

Program, katılımcılara verilen yemekten sonra sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Polateli İlçe Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri Seçkin Kaya, kurum müdürleri ve şehidin ailesi ile akrabaları katıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Polateli, Hisarcık, Şehit, Kilis, Güncel, Haber

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