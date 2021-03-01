Afrin şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı anısına mevlit programı düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, şehadetinin 3. yılında son görev yeri olan Manisa'nın Demirci ilçesinde anıldı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu 2018'de Zeytin Dalı Harekatına katılan ve Afrin'de şehit olan Palancı için Merkez Alaca camisinde yatsı namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Programda vatan savunması için şehit olan asker ve güvenlik güçleri için ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Demirci İlçe Müftüsü Fatih Aytekin "Vatanımız ve bayrağımız için şehit düşmüş tüm askerlerimizi, polislerimizi ve güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyoruz. Allahutaala tüm asker ve polisimizi kazadan, beladan ve düşmanın şerrinden korusun. Ülkemizi tüm kötülüklerden rabbim muhafaza etsin ve aziz milletimizi ilelebet payidar eylesin. Şehidimiz Astsubay Uğur Palancı ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."dedi.

Yatsı namazının ardından Şehit Astsubay Uğur Palancı anısına vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Mevlit programına Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğurcan Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay