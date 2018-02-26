Binlerin Uğurladığı Afrin Şehidi Akpınar'ın Vasiyeti Yerine Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti yerine getirildi.

VASİYET, HAYIRSEVERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLDİ

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin vasiyetinin isminin açıklanmasını istemediği hayırseverler tarafından yerine getirildiğini söyledi.

EV AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Vasiyetten herkesin etkilendiğinin altını çizen Ürkmezer, şunları söyledi:

"Bu çerçevede aileye o evi kazandırmak için bize ulaştılar. Bize aracılık görevi verildi. Bizde aracılık görevini geçtiğimiz hafta içerisinde tamamladık. Kaymakam ve belediye başkanı olarak ailenin sürekli yanındayız. O aile bize şehidimizin emaneti. Bütün vatan evlatlarına emaneti. Geçtiğimiz hafta içerisinde evi aileye teslim ettik, tapuda da işlem tamamlandı. Bu süreci sadece bizler değil, devlet büyüklerimizde yakından takip etti. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla bu bilgileri paylaştık, onlar da yakından takip ettiler."

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ı binlerce kişi uğurlamıştı.

KİMLİKLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER

Vatandaşların imkanları doğrultusunda destek olduğunu aktaran Ürkmezer, "Şehidimizin bu vasiyetini hayırsever insanlarımız hiçbir şey beklemeden yerine getirdi. Kimliklerinin de açıklanmasını istemediler. Şehidimize sahip çıkmanın, Afrin operasyonuna destek olmanın bir göstergesi olarak bu iyilikte bulundular. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Ürkmezer, ailenin istediği zaman taşınma imkanına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ŞEHİDİN VASİYETİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, şehit olmadan önce 10 Ocak'ta ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına gönderdiği mesajda, şunları kaydetmişti :

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."