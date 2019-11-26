- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
- Afrin saldırısı güvenlik kamerasındaAFRİN - Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
26.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:25
- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
AFRİN - Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında