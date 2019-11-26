- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
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- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

- Afrin saldırısı güvenlik kamerasındaAFRİN - Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

26.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:25
- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

- saldırısı güvenlik kamerasında

AFRİN - Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
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