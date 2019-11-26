Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
26.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:35
Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor. - AFRİN
Kaynak: İHA
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