Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
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Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

26.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:35
Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor. - AFRİN

Kaynak: İHA
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