Afrin operasyonu öncesi sınırda askeri araç hareketliliği

Tank ve ZPT yüklü 10 tır, Hatay sınırına sevk edildi HATAY - Afrin operasyonu öncesi Hatay'daki sınır birliklerine askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri 2 gün önce Suriye sınırındaki Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden, PKK/PDY kontrolündeki Afrin'in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine 40 atış yaptı. Bugün de hudut karakolu yakınlarından 5-6 kez ağır makineli silahlarla atış sesleri duyuldu. Beklenen Afrin operasyonu öncesinde sınır noktalarına askeri sevkiyat bugün de devam etti.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş üzerleri brandayla örtülü tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar, sınır birliklerine sevk edilmek üzere Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi.