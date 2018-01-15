Afrin Operasyonu Öncesi Sınırda Askeri Araç Hareketliliği

Afrin operasyonu öncesi Hatay'daki sınır birliklerine askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlar Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi. Beklenen Afrin operasyonu öncesinde sınır noktalarına askeri sevkiyat bugün de devam etti. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş üzerleri brandayla örtülü tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar, sınır birliklerine sevk edilmek üzere Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi.

(İHA)