Afrin Operasyonu Başladı (4)
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Afrin Operasyonu Başladı (4)

İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİAdana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı.

Afrin Operasyonu Başladı (4)

İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan, savaş uçaklarının Afrin'deki bir televizyon vericisini vurduğu ileri sürüldü.

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