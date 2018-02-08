Afrin Kırsalında Ölüme Terk Edilen Çifti Türk Askeri Kurtardı

VOLKAN KAŞİK - Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK mensuplarından arındırılan Afrin'in kırsalındaki bir köyde ölüme terk edilen yaşlı çifti kurtararak, tedavi için Kilis'e getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

TSK unsurları, Kilis sınırı karşısında Afrin'in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, bir evde yaşlı bir çifte rastladı.

Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 73 yaşındaki Hüseyin Davutoğlu ve 75 yaşındaki eşi Emine, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine getirilen çift, hastaneye yatırıldı. Yapılan muayenede yaşlı çiftin günlerdir aç ve susuz kaldığı ve buna bağlı olarak bünyelerinde zafiyet oluştuğu tespit edildi.

İşitme engelli yaşlı adam, günlerin aç ve susuzluğunu hastanede baygın şekilde yatarak geçirirken, tedavisi süren eşi ise kendilerini kurtaran Mehmetçik'e hasta yatağında dua etti.

"Bütün millete zulmettiler"

Emine Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Kilisli olduğunu ancak 40 yıl önce eşiyle evlenerek Suriye'ye yerleştiklerini söyledi.

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Dikmetaş köyünde yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Davutoğlu, ancak bölgeyi işgal eden teröristler yüzünden çok zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde aktaran Davutoğlu, harekatın başlamasının ardından çatışma seslerinden korktukları için eşiyle evlerinin bir odasına saklandıklarını ve günlerce aç susuz gözyaşı döktüğünü anlattı. Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Evimizin bir odasında aç, susuz bekliyorduk. Yemek yok, bir şey yok odadaki betonun üzerinde oturuyorduk, soğuktan dolayı çok zor durumdaydık. En son dışarı çıktım dua ettim. O sıra teröristlerin silahlı olduklarını gördük. Kurban olduklarımın (Türk askeri) yanıma gelmelerini çok istedim, en son geldiler. Askerleri gördüm 'kurban olduklarım, elinizi ayağınızı öpeyim yanıma' gelin dedim. Yanıma geldiler, babalarına rahmet, Peygamber kendilerinden razı olsun.

Dışarıda 3-4 teröristin öldürüldüğünü gördüm. Kurban olduklarımın ellerine kurban olayım, bizi bulunduğumuz yerden alıp buraya getirdiler. Ben neler çektim neler.. 5-6 gün aç kaldık, susuz kaldık, uyku yüzü görmedik. Bütün millete zulmettiler."

"5 gün yemek yememiş su içmemişler"

Türkiye'nin asıl vatanı olduğunu anlatan Davutoğlu, "Orası benim ciğerimi yaktı orada bana çok zulüm ettiler. Peygamber kendilerinden razı olsun. Askerler bizi kurtarmasaydı orada öldürürlerdi. Bir daha da gitmeyeceğim." diye konuştu.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu ise yaşlı çiftin yaklaşık 5 gün köyde tek başlarına aç, susuz ve korku halinde kaldıklarını belirlediklerini söyledi.

Yaşlı çiftin korkudan kendilerini bir odaya kilitlediğini aktaran Güvelioğlu, "Kahraman Mehmetçiğimiz köyü ele geçirince teyzemizi ve amcamızı alıp hastanemize tedavi amacıyla getirdiler. Yaşlı çiftimiz hastanemize geldiğinde büyük korku içerisinde aç ve susuz haldeydi. 5 gündür yemek yememiş su içmemişler. Amcamız yaşadıkları karşısında halsiz düşmüş ve halen uyuyor. Teyzemizin durumu şu an için iyi. Yaşlı çiftimize elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.