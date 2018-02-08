Afrin Kırsalında Çatışma: 5 Mehmetçik, 5 ÖSO Askeri Yaralandı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Mehmetçik ile 5 ÖSO askeri yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 askerimiz ile, 5 ÖSO askeri yaralandı.
KİLİS'E GETİRİLDİLER
Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 askerimiz ile 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.