Afrin Kırsalında Çatışma: 5 Mehmetçik, 5 ÖSO Askeri Yaralandı

Afrin Kırsalında Çatışma: 5 Mehmetçik, 5 ÖSO Askeri Yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Mehmetçik ile 5 ÖSO askeri yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 askerimiz ile, 5 ÖSO askeri yaralandı.

KİLİS'E GETİRİLDİLER

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 askerimiz ile 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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