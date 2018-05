Afrin Kahramanları Sivas'a Döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Sivas'tan Afrin'e uğurlanan polis özel harekat (PÖH) ekipleri, kente döndü.



İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 polis için emniyet müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. 22 Şubat'ta uğurlandıkları Afrin'de görev alan polisleri, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile aileleri ve silah arkadaşları karşıladı.

Duygusal anların yaşandığı karşılamada polisler, aileleriyle hasret giderdi. Törende, kurban kesilerek dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız ülkemize dönüş yaptılar. Onları, hasret dolu aileleriyle karşılamak için program yaptık. Amacımız hem bu uzun süren hasreti ve ayrılığı sonlandırmak hem de bu gurur dolu anı hep beraber yaşamaktı." dedi.

Polislerin sağ salim evlerine dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktaran Aydoğan, "Allah'a hamdolsun. Bundan sonraki görevlere de her an hazırlıklıyız. Bu bizim için ne ilk ne de son olacak. Zor bir coğrafyada yaşadığımızın farkındayız. Hem polis özel harekat hem emniyet teşkilatı hem de jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz olarak üzerimize düşen görevi, vatan millet savunması bağlamında elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız misyonlarını tamamladılar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misyonu bölgemizde devam ediyor." diye konuştu.