Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı
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Afrin, TSK, Güncel

Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Afrin'in, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılarak huzura ve güvenliğe kavuşmasının üzerinden iki yıl geçti.

18.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:56
Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Afrin'in, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılarak huzura ve güvenliğe kavuşmasının üzerinden iki yıl geçti.

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılında, 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde, Afrin ilçe merkezi terör örgütlerinden kurtarılarak huzura kavuştu.

18 Mart 2018'de ilçe merkezinin terörden arındırılmasıyla güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin evlerine dönmesinin kolaylaştırılması ve hayatın normale döndürülmesi TSK ve SMO'nun önceliği oldu.

Bu kapsamda ilk olarak ilçe genelinde arama ve tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzaklanan mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, ilçede terör izlerinin silinmesi ve huzura kavuşması adına tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Öte yandan bölge halkınca oluşturulan yerel meclisler, Türkiye'nin de desteğiyle ilçedeki yaşam koşullarını elverişli hale getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda, kent merkezinde altyapı, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra kent merkeziyle çevresini birbirine bağlayan yollar da asfaltlanıyor.

İlçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK ise Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

60 bin civarında öğrenci eğitime kavuştu

Harekatın bölgeye kazandırdığı en önemli yatırımlar kuşkusuz eğitim ve sağlık alanlarında yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçesini işgali sırasında sekteye uğrayan eğitim faaliyetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla yeniden doğdu.

Bazıları örgüt üyelerince sözde karargaha dönüştürülen okullar yeniden eğitime hazır hale getirilirken, ilçe genelinde 259 okulda 60 bin civarında öğrenci eğitime kavuştu. 2 bin 125 öğretmen de çocukları terörden uzak eğitiyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hazır hale getirilen ve eksikleri giderilen 23 sağlık merkeziyle 8 donanımlı hastane, bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağılıyor.

Spor alanına önemli yatırımlar yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle ilçe merkezinde kurulan spor kompleksinde, toplumun her kesiminin faydalanacağı sosyal ve spor etkinlikleri yapılıyor.

Tenis, basketbol, futbol müsabakalarının yanı sıra savunma sporları eğitimi veriliyor.

Bölge halkının geçim kaynağı ziraat alanında, çiftçilere tohum desteği ve besi hayvanlarına bakım hizmeti sağlanıyor.

Geçen sürede ilçe ve bağlı belde ile köylerde yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

İlçede yaşayan Kürt kökenli sivillerden Lokman Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin yerel meclisinin hayatın normalleşmesi için çalıştığının altını çizdi.

Süleyman, "Türkiye ve desteklediği yerel meclislerle insani yardım kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Harekatın dönüm noktaları

Harekatın en önemli ayaklarından biri, Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak 2018'de ele geçirilmesi oldu.

Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart 2018'de Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek, ilçe merkezinin alındığı duyurmuştu.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı.

Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı

Kaynak: AA

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Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı

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