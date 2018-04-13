Afrin'in Nüfus Yapısı da TSK ve Öso Güvencesinde - Afrin

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'e kent sakinlerinin girişine izin verilmediği yönündeki kara propagandanın aksine ilçeye yalnızca Afrinlilerin giriş çıkışına müsaade ediyor.

Bazı uluslararası raporlarda ÖSO ve TSK unsurlarının kontrol noktalarında halkın Afrin'e geri dönüşünü engellediği, izin verdiklerinden kontrol noktalarında para aldığı ve halka kötü muamele ettiğine ilişkin ön yargılı tespitler yer alıyor.

Son olarak Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 9 Nisan'daki raporunda kente dönmek isteyen sivillerin on binlerce Suriye lirası vererek girebildiği, çoğu zaman kirli su verildiği, gıda maddeleri ile tıbbi malzemelerin temininde güçlük çekildiği, ÖSO'nun evleri yağmaladıktan sonra istila ettiği ve sivilleri öldürdüğü iddialarına yer verdi.

Öte yandan AA'nın ilçenin giriş çıkış noktalarında yaptığı çekimlerde, TSK ve ÖSO'nun, yalnızca kontrol noktalarında Afrin'e dönmek isteyen sivilleri taramadan geçirerek, bölgeye teröristlerin girmesini engellemeye çalıştığı görüldü.

Şüpheli şahısların bir kısmı da halk tarafından TSK ve ÖSO'ya teslim ediliyor.

TSK unsurları, halka günde 15 bin civarında ekmek dağıtıyor ve temiz su ulaştırıyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Kızılay birlikte her köye ulaşırken, Türk askerleri her gün onlarca mayını tespit edip etkisiz hale getiriyor.

"Kontrol noktaları bomba yüklü araçlar ve hırsızlığın engellenmesi için"

AA muhabirine konuşan siviller, güvenlik uygulamalarını anlattı.

Afrin sakinlerinden Muhammed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Cinderes beldesinden olduğunu, Afrin kent merkeze üç gündür kontrol noktalarından geçerek giriş çıkış yaptığını söyledi.

Mustafa, "Ağabeyim Cinderes'te vefat etti. Afrin'de evi var. 3 gündür Afrin'e girip çıkıyorum. Türk ordusu ve ÖSO'nun kontrol noktaları bomba yüklü araçların girişinin engellenmesi, yağmalama ve hırsızlığının önüne geçilmesi için mevcut." dedi.

Bir diğer Cinderesli Muhammed Süleyman da "Bugün Afrin'e geldik. Araçların giriş çıkışında sorun yok. Siviller evlerine, köylerine kimseden zarar görmeden giriyor. Türk askerleri ve ÖSO 'Hoş geldiniz.' diyerek karşılıyor." şeklinde konuştu.

Süleyman, tüm ilçe sakinlerini evlerine davet ettiklerini belirterek, hemen hemen tüm köylerin eski nüfusuna kavuştuğunu anlattı.

"Türk ordusundaki kardeşlerimiz, araçları teftiş edip yoklama çalışmaları yapıyorlar"

İdlib'den Afrin'e yolcu taşıyan Halaf el Douş ise "Türk ordusundaki kardeşlerimiz, araçları teftiş edip kontrol çalışmaları yapıyorlar. Araç evrakı ve şoför nizami olduğu müddetçe kimse bir şey demiyor. Türk halkını ve hükümetini ve ÖSO unsurlarını selamlıyorum." dedi.

Abdürazzake Ebu Abdurrahman da tüm belgelerin gösterilmesi halinde sorun yaşamadan kente girip çıktıklarını vurgulayarak, "Kontrol noktalarındaki arama, sivillerin giriş çıkışlarını kolaylaştırıp daha organize hala getirmek içindir." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer şoför Muhammed el Muhammed de "Otogardan fiş keserek Azez'den Afrin, Afrin'den İdlib'e, İdlib'den Afrin'e yolcu alıp bırakıyorum. Otogarın verdiği izin sayesinde nizami bir şekilde sorun yaşamadan giriş çıkış yapıyoruz." dedi.

"Türk ordusunun kontrol noktaları bölgeye daha güvenlik sağladı"

Kefer Safra köyü sakini Halih ise köyünden ilçe merkezine rahatça girebildiğini belirterek, "Çok şükür durum daha sakin ve güvenilir oldu. Türk ordusunun kontrol noktaları bölgeye daha güvenlik sağladı, hırsızlık olaylarının önüne geçti. Türk ordusuna teşekkür ederim. Şahsen Türk ordusunun bölgede sürekli kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin kestiği suya Türkiye kavuşturdu

YPG/PKK'nın açtığı hendek ve tüneller nedeniyle Afrin'de birçok su hattı hasar görmüş, şebekelere giden su kesilmişti.

Devlet Su İşleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, geçen hafta Afrin ilçe merkezindeki siviller yaklaşık bir ay sonra suya kavuşmuştu.

AA muhabirleriyle su sevincini paylaşan siviller, "Halkımız Türklerin ve ÖSO'nun gelmesiyle rahata kavuştu, huzur buldu. Söylentilere inanmayın. PKK'nın yaptığı tahribatı kimse yapmadı." şeklinde konuşmuştu.

Afrinliler kendi kendilerini yönetiyor

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, dün kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulan meclise üye olabilmek için Afrinli olmak ve Afrin'de yaşamanın şart koşuldu.

Başkanlığa seçilen Züheyir Haydar, meclisin geçici olduğunu, tüm ilçe halkının evlerine dönüşünden sonra daha demokratik bir seçim yapılacağını vurguladı.