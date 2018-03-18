Afrin'in 'Kurtuluşu Kongresi' Toplanıp, Karar Aldı

GAZİANTEP'te, Afrin'in kanat önderleri bir araya gelerek 'Afrin'in Kurtuluş Kongresi'nde 30 kişilik meclis seçip, kentin yeniden inşası ve halkın evlerine dönüşüyle ilgili 11 maddelik karar aldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında özgürleştirme süreci devam eden Afrin'in önde gelenlerinin yer aldığı 100 kişilik ekip, 6 saat boyunca toplantı yaptı. Kentin kanaat önderlerinin yer aldığı toplantıda, 30 kişilik meclis seçildi ve 11 maddelik karar alındı.

Kongrenin sonuç beyannamesi okuyan kongre üyesi Azad Osman, şunları söyledi:

"Şuan durumlara ve mevcut koşullara bakarak yardım edilmesiyle, Afrin halkımızın geçirdiği bu günler için halkın isteklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Afrin'i yöneten PKK ve sağ kolu terörist partisini temsil eden PYD'nin o başarısız siyaset sonucunda yıkıcı bir savaşa sebep olmaları nedeniyle, hiçbir zaman Afrin halkının siyasi görüşlerini önemsememişlerdir. Bunlara istinaden Afrini temsil eden tüm siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve önde gelenlerle 'Afrin'in Kurtuluş Konferansı'nın düzenlenmesi kararını aldık. Amacımız siyasi barış bir çözüm yoluyla Afrin halkını, PKK'nın uyguladığı ölüm ve yıkım ortamından çıkarmak. Halka destek olup, sivil insanların yaşamlarını korumak, politik çözümler, barışçıl çerçevelere dayanarak kentimizi savaş ve yıkımın dehşetinden kurtulmasını sağlamak için bir aradayız. Yapılan toplantıda Suriye iç ve dış çevre ile kardeşlik duygularını sağlamak için Afrin kentinin temsilcileri olarak aşağıdakileri vurguladık."

Kongre sözcüsü Hasan Şindi ise "Toplantıda önemli kararlar aldık. 30 kişilik Yerel Meclis seçtik. Afrin'i yeniden düzenleyerek inşaa etmek istiyoruz. Bunu Türkiye'nin yardımı ile yapacağız. Toplantıda Kürt, Türk, Arap her kesimden insanlar var. Biz buradan aldığımız kararları Türkiye'ye sunacağız. PYD'nin yaptığı işgali biliyorsunuz. Orada birçok problem var inşallah bunları çözeceğiz" dedi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1- Zeytin Dalı Operasyonun yönetimini uluslararası yasalara, sözleşmelere ve sözleşmelere tam uygunluk içinde talep etmek ve suç işleyen sorumlu tutulmasını sağlamak.

2- Afrin halkı için uluslararası garantilere huzurlu ve güvenli bir yol temin etmek.

3 -PKK silahlı kuvvetleri ve diğer yabancı partileri Afrin'den çıkmaları gerekmektedir.

4- Afrin şehrini tarafsız bir şehir ve güvenli bir alan olarak tüm tarafların askeri varlığından uzaklaştırmak, PKK'nın ayrılmasından sonra tüm silahlı tezahürleri ve Afrin'den yabancı unsurları bitirmek.

5- Afrin hapishanelerinden tüm mahkümları ve diğer tarafları (partileri) serbest bırakmak

ve halkı için ulusal uzlaşma çağrısında bulunmak.

6- Kentin yönetimini ve çevresini Afrin halkına teslim edilmesi.

7- Şehrin idari işleri için Afrin halkının seçtiği bir yerel meclis kurulması, bağımsız ve yetkili insan hakları örgütlerini denetlemeyerek düzenlemesi.

8- Kentteki ve köylerdeki son olaylardan etkilenenleri telafi etmek için komiteler oluşturarak etkilenen alanları ve yerleri yeniden inşaa etmek, savaşın ve diğer durumların sonucu olarak şehir halkının köylerine ve şehirlerine dönmesini sağlamak.

9- Afrin kentinden yerel polis güçlerinin kurulması ve şehri koruyan kişiler herhangi bir partiye ait olmamaları.

10- Zorunlu askerlik olmaması ve kentin korunması, yönetim tarafından sağlanan bir maaşla çalışmalara başlanılması.

11- İç ve çevre ile ve yurt dışında uzlaşma ve tüm taraflara Afrin şehrinin bir güvenlik ve barış kaynağı olduğu konusunda güvence verilmesi.

- Gaziantep