Afrin'in Geleceği Planlandı

Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri ve temsilcileri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu.

Gaziantep'te bir otelde gerçekleşen Afrin Kurtuluş Kongresine, Afrin'de yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri, temsilcileri ile yabancı ülkelerde yaşayan Afrinlilerin yer aldığı yaklaşık 100 delege katıldı. PKK ve YPG'nin kenti işgal ettiği, uyguladığı başarısız siyaset nedeniyle yıkıcı bir savaş sonucu Afrin'in yeniden özgürlüğüne kavuştuğu duyurulan kongrenin bölgeyi temsil eden tüm elitist, siyasi, sivil sınıfları anlaşması sonucu düzenlendiği belirtildi. Kongrenin amacının ise siyasi barış için çözüm yolu bularak, savaşın durdurulması, PKK ve PYD'nin kentte uyguladığı ölüm ve yıkım politikalarının sona erdirilmesi ve kentin yalnızlıktan kurtarılması olduğu açıklandı.

Kongre sonunda ise taraflar şu kararları aldı:

" Zeytin Dalı operasyonun yönetimini uluslararası yasalara, sözleşmelere tam uygunluk içinde hareket etmeyi talep etmek ve suç işleyenlerin sorumlu tutulmasını sağlanmalıdır. Afrin halkı için uluslararası garantilere huzurlu ve güvenli bir yol temin etmek, PKK'nın silahlı güçlerinin ve bağlı bulunduğu parti PYD'nin tüm temsilcilerinin Afrin'den çıkartarak, yok edilmelidir. Afrin şehrini tarafsız bir şehir ve güvenli bir alan olması için tüm tarafların askeri varlığından uzaklaştırmalı ve PKK'nın çıkartılmasının ardından da tüm silahlı tezahürleri ve yabancı unsurları bölgeden uzaklaştırmalıdır. Afrin hapishanelerinden tüm mahkumlar ve diğer taraflar (partileri) serbest bırakılmalıdır. Afrin halkı için ulusal uzlaşma çağrısında bulunulmalıdır. Kent'in yönetimini ve çevresini Afrin halkına teslim edilmeli, özellikle şehrin uzmanlarına teslim edilmelidir. Şehrin idari işleri için Afrin halkının seçtiği bir yerel meclis kurularak, bağımsız ve yetkili bir şekilde insan hakları örgütlerini denetlenmelidir. Kentteki ve köylerdeki son olaylardan etkilenenleri telafi etmek için komiteler oluşturarak, etkilenen alanları ve yerleri yeniden inşa edip, savaşın ve diğer durumların sonucu olarak şehir halkının köylerine ve şehirlerine dönmeleri sağlanmalıdır. Afrin kentinden yerel polis güçlerinin kurulması ve şehri koruyan kişiler herhangi bir partiye ait olmamalıdır. Ayrıca zorunlu askerlik olmamalı, kentin korunması ise yönetim tarafından sağlanan bir maaşla, gönüller tarafından yapılmalıdır. İç ve çevre ile ve yurt dışında uzlaşma ile tüm taraflara Afrin şehrinin bir güvenlik ve barış kaynağı olduğu konusunda güvence verilmelidir."

30 kişilik Meclis oluşturuldu

Kongrede alınan kararlar ise hemen hayata geçirilmeye başlandı. İlk olarak, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Afrin kentini yönetecek 5'i yedek toplam 35 kişilik yerel kent meclisi oluşturuldu. Yapılan oylama, istişare ve önerilerin ardından oluşturulan meclis, kentin yeniden düzenlenmesi ve inşası için çalışmalara başlayacak.

Kongre sözcüsü Haşan Şindi kongre ve meclis seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu kongrede 30 kişiyi Afrin'de yerel meclis olarak seçtik. Biz Afrin'i yeniden inşa etmek ve yeniden düzenlemek için meclis oluşturduk. Afrin halkını tekrar kendi köylerine döndürmek ve Türkiye desteği ile güzel bir yaşam sunmak istiyoruz. inşallah bu yolda devam edeceğiz. Bu mecliste bütün etnik kökenler bulunuyor. Bu kongreyi Afrin için yaptık. 30 kişilik yerel meclis olarak bu kongrede kararlar aldık bu kararları tekrar değerlendireceğiz. Afrin'de PYD'nin yaptığı işgali biliyorsunuz. Afrin'de çok problemlerimiz var. İnşallah temizlenecek ama bunun için biraz yol açmamız ve millete yardım etmemiz lazım. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu konferansta bu sorunlardan bahsettik" diye konuştu. - AFRİN