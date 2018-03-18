Afrin İlçe Merkezinin Kontrol Altına Alınması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, Hatay'da vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hassa ilçesine gelen vatandaşlar, Afrin ilçe merkezine TSK ve ÖSO mensuplarının girmesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan grup, daha sonra Kur'an- Kerim okuyup, dualar etti ve şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Ensar Vakfı Hatay Şube Başkanı Ramazan Güvenç, millet olarak askerlerin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı verilen milli mücadelenin bugün Afrin'de yetmiş devlete karşı verildiğini ifade eden Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletini uyutup oyaladığını düşünenler bir kez daha yanılmışlardır. Türk milleti için direniş bitmiş, diriliş başlamıştır. Eskiden olduğu gibi bugün de hilalin gölgesi barışın simgesi olmuştur. Türk ordusu işgalci değil barışın ve huzurun garantisidir. Millet olarak askerimizin ve devletimizin yanındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bir namus mücadelesidir. Bir vefa gereğidir. 81 milyon şehadet şerbetini içmeye hazırdır."

Türk milletini ölümle tehdit edenlerin bir kez daha yanıldığının altını çizen Güvenç, "Ölümü öldürenler ölümden korkmaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Çanakkale dirildi, Afrin'e girildi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesen vatandaşlar, "Can verene kan ver" etkinliği çerçevesinde bölgede bulunan Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulundu.