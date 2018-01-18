Afrin İçin Operasyon Hazırlıklarını Reuters Dünyaya Bu Fotoğraflarla Duyurdu

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel harekata ilişkin hazırlıklarını bu karelerle dünyayla paylaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

Öte yandan, Suriye'nin Azez kentinde bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna odaklandı. ÖSO güçleri, hazır kıta şekilde beklediklerini ve Türkiye'nin harekatı başlatmasıyla Afrin'in teröristlerden arındırılmasında görev alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin başlatacağı operasyona destek olacağını açıklayan ÖSO bileşeni gruplar ise teyakkuz durumunda olduklarını ve kendilerine sinyal verilmesi ile tüm güçlerin terör örgütü PYD'ye karşı savaşacağını bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile yaşamın normale dönmeye başladığı ve altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğü Azez'de, son günlerde insanlar Türkiye'nin düzenleyeceği Afrin operasyonuna odaklanmış durumda.

ABD GERİ ADIM ATTI

ÖSO bileşenlerinden olan gruplar Afrin sınırına yakın bölgelerde PYDli teröristlere birkaç yüz metre uzaklıktaki kontrol noktalarının 24 saat güvenliğini sağlıyor.

Sık sık Afrin bölgesindeki teröristlerin saldırılarını karşılık vererek püskürten ÖSO'lular, Türkiye'nin düzenleyeceği harekata hazır olduklarını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı bir basın açıklamasıyla ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 'ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de bir sınır muhafız gücü kurma niyetimiz yok' dedi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK'nın kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından 'sınır gücü' kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

AFRİN TOPLARLA DÖVÜLÜYOR! TOPLANTIYI HEDEF ALDILAR

Gece saatlerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin çevresindeki terör örgütü YPG hedeflerine top atışları yapıldı. Aktivistlerin paylaştığı fotoğraflarda, hasar alan binalar var.

Azez'deki ÖSO güçleri, YPG'li komutanların Kefr Cennah'taki toplantısına vurmak için havan saldırısı düzenledi.

Aktivistler, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic yakınlarında da ÖSO ve YPG'liler arasında çatışmalar olduğunu bildiriyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, ABD'nin izniyle 2016 yazında Menbic'e yerleşmişti.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile temizlediği Cerablus-Azez arasında 3 bin kişilik ÖSO kuvveti harekata katılmak için hazır.

Sosyal medyadan kampanya yürüten YPG yandaşı terör hesapları büyük paniği gizlemeye çalışsa da, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı YPG'lilerin Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi durdurmak için harekete geçmesini istediğini aktarıyor.

AFRİN'İN ETRAFI KUŞATILDI

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet koptu. Washignton'dan son yapılan açıklamalar aksi yönde olsa da Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanolmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birçok kez açıkladı.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şamrejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.































