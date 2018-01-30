Afrin Harekatına, Canlı Yayında Kamuflajlı Destek

SİVAS'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalındaki spor programında sunucu ve yorumcu, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla canlı yayına kamuflaj giyerek çıktı.

Sivas'ta uydudan yayın yapan Kanal 58 kanalında yayınlanan Sporaktif programının sunucusu ve aynı zamanda kanalın spor müdürü Mustafa Ateş ile yorumcusu Bekir Kurt, canlı yayına asker kamuflajı giyerek çıktı. Operasyona destek vermek amacıyla asker üniforması giydiklerini belirten Mustafa Ateş, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kez daha gönülden destekliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Afrin bölgesinde operasyona katılan ve canla başla mücadele ederek şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için, bu toprak için savunmada görev alan, hatta bizim bölgemiz dışında yaşayanların geleceği için, huzuru için, barışı için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize yürekten başarılar diliyoruz" dedi.

- Sivas