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Afrin Harekatı'nda Helikopterimiz Düşürüldü

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" dedi.

Afrin Harekatı'nda Helikopterimiz Düşürüldü

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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