Afrin Gazisi Tedavisinin Ardından Tekrar Harekata Katılmak İstiyor

Afrin gazisi tedavisinin ardından tekrar harekata katılmak istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin memleketi Sivas'a geldi

SİVAS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin memleketi Sivas'a geldi.

Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan evli ve 1 çocuk babası Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından memleketi Sivas'a geldi. Afrin gazisini Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Örtülüpınar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Gazi Aytekin'e ayyıldızlı çiçek hediye eden Başkan Aydın geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aydın,"Sizin gibi gençler olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir. Rabbim askerlerimize güç ve kuvvet versin. Şehitlik tarifi mümkün olmayan bir makam ama gazilikte ondan sonra gelen bir makam. Biz ülkemiz adına, bayrağımız adına, mukaddesatımız adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan ve kulak zarı patlayan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin de Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da görev yaptığını tedavisinin ardından tekrar Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini söyledi.