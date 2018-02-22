Afrin Gazisi: Arkadaşlarımın Yanına Dönmeyi Sabırsızlıkla Bekliyorum

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nda roketatarlı saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesiyla dizinden ve kulağından yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer, Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. 5 yıllık uzman çavuş Kılıçer, "En kısa sürede sağlığıma kavuşup, Afrin'e silah arkadaşlarımın yanına gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türk askeri başlattığı harekatın sonunu getir, inşallah Afrin'i terör belasından temizleyeceğiz. "dedi.

Tunceli'de görev yapan evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer (28), geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen 15 Şubat günü, Suriye'nin Duraklı köyünde roketatarlı saldırı sonucu yaralandı. Kılıçer, Kilis'te yapılan tedavisinin ardından memleketi Ereğli'nin Belkaya Mahallesi'ndeki evine geldi.

EL BAB OPERASYONUNA KATILDI

Daha önce El Bab ve Azez'deki operasyonlara katıldığını belirten Kılıçer, şunları söyledi:

"5 yıllık uzman çavuşum. Birliğimiz Tunceli'de ancak yaklaşık 18 aydır, geçici görevle Suriye'de görev yapıyorum. El Bab ve Azez operasyonlarına katıldım. En son Afrin'de görev yapıyordum. Durak köyünü ele geçirdikten sonra bize zırhlı araçla erzak gelmişti. Onların indirdiğimiz sırada roketatarlı saldırı oldu. Saldırıda 11 arkadaşımla birlikte yaralandım. Şarapnel parçası isabet etmesi sonucu dizimden ve kulağımdan yaralandım. Kilis'te 3 gün tedavi gördükten sonra evime geldim."

'ARKADAŞLARIMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM'

Türk halkının Mehmetçiği yalnız bırakmadığını belirten Kılıçer, bir an önce sağlığına kavuşup, silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi. Kılıçer, "Silah arkadaşlarıma Allah yardımcı olsun. En kısa sürede sağlığıma kavuşup, Afrin'e silah arkadaşlarımın yanına gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türk askeri başlattığı harekatın sonunu getir, inşallah Afrin'i terör belasından temizleyeceğiz. "dedi.

'ASKER EŞİ OLMAK GURUR VERİCİ'

Gazi Kılıçer'in eşi Ümran Kılıçer de, asker eşi olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Kılıçer, şöyle konuştu:

"Kilis halkına çok teşekkür etmek isterim. Eşim hastanede tedavi gördüğü sırada, yöre halkı bizleri yalnız bırakmadı. Bizlerle çok ilgilendiler. O nedenle asker eşi olmak gurur verici bir durum. Çok güzel duygu yaşadık. Eşim yaralandığı için endişelenmiştim ama sağlık durumunun iyi olduğu görünce de mutlu oldum. Allah, eşimi yavrusuna kavuşturdu. Orada bulananlara Allah yardımcı olsun."

'İLK GÖZ AĞRIM'

Gazi Kılıçer'in annesi Emine Kılıçer de Seyfi Kılıçer'in en büyük oğlu olduğunu belirterek, "O benim ilk göz ağrım. Bir oğlum polis, diğer oğlum astsubaylığa başvurdu. Yakında o da asker olacak. Oğluma sağ salim kavuştuğumuz için mutluyum. Onu bize Allah bağışladı" dedi.

? - Ereğli