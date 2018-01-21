Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' Sürüyor, Tanklar Suriye'ye Girdi (4)

TÜRK ASKERİ SINIRI GEÇTİ, KARA HAREKATI BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Türk askerinin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.