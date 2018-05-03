Afrin'e Uğurlanan Pöh'ler Birliğine Döndü

MARDİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Mardin'den ellerine kına yakılarak Afrin'e uğurlanan özel harekat polisleri şehre döndü.



İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 kişilik tim için şube müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi. Özel harekat polisleri, aileleri ve silah arkadaşları tarafından karşılanırken törene katılan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da polislerle tek tek görüştü.

Görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polislerini kutlayan Onar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sayesinde terörle mücadelede çok büyük bir yol katedildiğini söyledi.

Ellerine kına yakılan 44 özel harekat polisi, 23 Şubat'ta dualarla Afrin'e uğurlanmıştı.