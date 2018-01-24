Afrin'e Tank ve Askeri Personel Sevkıyatı
Afrin'e tank ve askeri personel sevkıyatıGAZİANTEP - Gaziantep'ten Afri'ne tank ve askeri personelin bulunduğu araç sevkiyatı yapıldı Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkıyat yapıldı.
Afrin'e tank ve askeri personel sevkıyatı
GAZİANTEP - Gaziantep'ten Afri'ne tank ve askeri personelin bulunduğu araç sevkiyatı yapıldı
Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkıyat yapıldı. Aralarında tank ve askeri personelin de bulunduğu askeri konvoyun Afrin'deki çatışma bölgesine gönderileceği öğrenildi.