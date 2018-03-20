Afrin'e Sinyal Kesici Jammer Taşıyan Askeri Araçlar Gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha edilirken, bölgeye Türkiye'den çok sayıda sinyal kesici jammer taşıyan askeri araç sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Zeyintan Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcıları arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye Türkiye'den de çok sayıda sinyal kesici jammer taşıyan askeri araç sevk edildi. Araçlar konvoy halinde Hatay'ın Hassa ilçesinden sınıra doğru hareket etti. - HATAY