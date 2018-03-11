Afrin'e Sevkiyat Sürüyor
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Afrin'e Sevkiyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na askeri sevkiyat sürüyor.

Afrin'e Sevkiyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na askeri sevkiyat sürüyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen askeri araçların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesine sevkiyatları sürüyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin kuşatılmasına yönelik olarak askeri sevkiyatlar sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doğu illerinden gelen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 100 kirpi tipi araç, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye'ye geçiş yapmışlardı. Bugün de sevkiyatlar sürerken, askeri araçların Afrin kent merkezini kuşatmada kullanılacakları bildirildi. - KİLİS

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