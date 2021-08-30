AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 17.50'de saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 6 füze atışı yapıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, 'Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı