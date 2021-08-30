AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI
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AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 17.50'de saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 6 füze atışı yapıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, 'Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır' denildi.

AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI
AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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AFRİN'E PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE FÜZE SALDIRISI: 8 YARALI - Haberler
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