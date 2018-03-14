Afrin'e İnsani Yardım Yolla Çıktı

Türkiye esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri 13. Bölge Yönetim kurulu, Afrin'e gönderilmek üzere gıda, giyim yardımının bulunduğu 2 otobüs insanı yardım yola çıktı.

Türkiye esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet Kooperatifleri'nin (TESKOMB) organize ettiği "Mehmetçik Nerde Biz Ordayız 81 İlden Esnaf ve Sanatkarlar Hatay'dayız" sloganıyla Türkiye'nin her yerinden insani yardımı Afrin'e ulaştırmak için Gaziantep'ten Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Gaziantep'ten 60'a yakın oda ve 17 kooperatif başkanlarıyla beraber bölgeye gideceklerini belirten Gaziantep Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Birlik Başkanı Ömer Yılmaz, " Zeytin Dalı Harekatı'nı bütün esnafımız olarak desteklemekteyiz. Afrin'e insani yardımı adı altında onlarca aracı hazırlayıp Hatay'a oradan da bölgeye göndereceğiz. Eli odamız 17 kooperatifimizle Türkiye'mizin her tarafından bölgeye gideceğiz. Gaziantep'te ise 60'a yakın odamız 17 kooperatif başkanımız ve esnaf üyelerimizle beraber bölgeye gidiyoruz. Konvoyumuz da gıda maddesi, yiyecek, çorap ve bere gibi eşyaları götürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP