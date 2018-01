TSK'dan Afrin'e İlk Ateş: 30 YPG'li Terörist Öldürüldü

TSK, Afrin'e yapılacak operasyonun ilk adımında bölgedeki terör hedeflerine 'Tepki Ölçme Atışları' yapmaya başladı. Sınır karakollarından Afrin ve çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı. Obüs ateşinde birçok PYD/ YPG hedefi yerle bir edildi. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin operasyonun kara gücünü oluşturacak Özgür Suriye Ordusu'nda ise hazırlıklar tamamlandı. 20 binin üzerinde savaşçı Afrin'e girmek için emir bekliyor.

SIĞINAK VE İKMAL DEPOLARI HEDEFTE

Öte yandan PYD/YPG önceki gece geç saatlerde, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez ilçesine havan topuyla saldırdı. Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah'ın haberine göre; saldırının hemen ardından, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde konuşlu topçu birlikleri, daha önce İHA ve radarlarla yerleri belirlenen Afrin'deki terör örgütü mevzilerine atış yaptı. Sığınak ve ikmal depolarının bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgeleri ateş altına alındı. Aynı saatlerde TSK jetleri de Afrin'in el-Basuta köyündeki terör yuvalarına bomba yağdırdı. ateş altına alınan kırsal bölgedeki mevzilerden 25'i tam isabet aldı. Mevzilerden ikisinde, teröristlerin yoğun cephaneliğinin olduğu kaydedildi. Fırtına obüslerinin ateşiyle bozguna uğrayan PYD/YPG'li teröristlerin konuşmaları da telsizlere yansıdı. Teröristlerin kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmalarında; vurulan mevzilerden iki tanesinde büyük patlamaların olduğu ve aynı mevzinin yakınlarında toplu halde duran terörist gruptan çok sayıda arkadaşlarının vurulduğunu, ölenlerin miktarının fazla olduğu, ilk anda yaralıların tahliyesine öncelik verilmesini, kimsenin toplu olarak durmaması, gereksiz muhabere yapılmaması ve dağınık durulmaması talimatları verildi.

ORTALIK KIYAMET YERİ GİBİ

Türk İstihbarat birimlerinin Suriye'deki yerel kaynaklarınca telsiz konuşması kaydedilen "Hemze Ağiri" kod adlı YPG'li teröristin telsizden çağrı yaptığı "Mihemed" adlı teröriste, "Ortalık kıyamet yeri gibi. Arkadaşların çoğu öldü. Yaralıları taşıyacak kimse yok. Acil yardıma ihtiyacımız var" sözleri dikkat çekti. Mihemed adlı teröristin ise, "Şu an oraya kimse gelemez. Ani baskın yedik. Her mevzide kayıplar var. Konuşmayı bırak yaralılara yardım et" yanıtını verdi. Öte yandan Afrin operasyonu öncesinde bölgedeki huzur ortamını bozmak isteyen terör örgüteri harekete geçti. Cerablus'ta düzenlenen iki farklı intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

SİVİLLER KAÇIYOR

Gerginliğin arttığı Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı. Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler dün akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Halep'in kuzeyine yöneldiği görüldü.

ABD, YPG'YE HAVA SAVUNMA FÜZESİ VERDİ

ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG mensuplarına 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği ortaya çıktı. Al Masdar News'un Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington YPG ile yapılan gizli bir anlaşma çerçevesinde geçen hafta teröristlere karadan havaya fırlatılabilen MANPAD füzeleri gönderdi. MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınındaki PYD'lilere ulaştırıldı. Gizli anlaşmanın DEAŞ karşıtı koalisyona danışmadan gizli şekilde yapıldığı vurgulanan haberde, PYD'nin bu silahları Afrin operasyonuna karşı hava savunması sağlamak amacıyla kullanacağının şüphe götürmediği yorumu yapıldı. Demokratik Suriye Güçleri'nin eski sözcüsü Telal Silo'nun "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle ABD'den bunu istiyoruz" dediği ortaya çıkmıştı.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştırıldı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar, sınır hattı yönüne doğru Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden gittiği belirtildi. Hatay'da 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi. Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi. Öte yandan Afrin'deki teröristleri korku sardı. Kamışlı ve Kobani'de bulunan çok sayıda terörist zırhlı araçları ve silahlarıyla birlikte rejim kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e yerleştirildi.