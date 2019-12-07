Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
Haberler » Güncel » Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü - Haber

Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

07.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:41
Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

'nin Halep iline bağlı ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler