Afrin'e Giden Jöh'ler ve Güvenlik Korucularına İkram

Diyarbakır ve Mardin'den Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve güvenlik korucularına Şanlıurfa'da yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

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Diyarbakır ve Mardin'den Afrin'e sevk edilen askeri birlikler, Şanlıurfa'da bir tesiste mola verdi. Askerleri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu çiçeklerle karşıladı.

Askerlere yemek ve tatlı ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler verildi. Birbirleriyle sohbet eden askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma birlikleri, Türk bayrakları ve tezahüratlar eşliğinde polis eskortuyla Afrin'e doğru hareket etti.