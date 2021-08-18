AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
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AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 14.30'da saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 13 füze atışı yapıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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