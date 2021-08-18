Afrin'e füzeli saldırı: 1'i çocuk 3 ölü, 4 yaralı
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Afrin'e füzeli saldırı: 1'i çocuk 3 ölü, 4 yaralı

Afrin'e füzeli saldırı: 1'i çocuk 3 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 adet füze atıldığı belirtilerek, "18.08.2021 günü 14.30 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e (13) adet Füze atışı yapılmış olup, yapılan Füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre; biri çocuk olmak üzere (3) sivil şahsın hayatını kaybettiği ve (4) sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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