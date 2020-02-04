Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
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Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:19
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.


Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Kaynak: İHA
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