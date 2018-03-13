Afrin'e Fırtına Obüs Topları Sevk Edildi

Afrin'e Fırtına Obüs Topları Sevk Edildi

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.

Afrin'e Fırtına Obüs Topları Sevk Edildi

Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu, Afrin'i kuşatmaya devam ediyor. Kilis'ten Afrin kırsalına fırtına obüs toplarının peyder pey sevki sürüyor. Tırların üzerine yüklenen fırtına obüsler, ihtiyaç duyulan yerlere gönderiliyor. Sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, sevkıyatların ihtiyaç duyulan bölgelere ve karakollara gönderileceği öğrenildi. - KİLİS

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