Afrin'e askeri sevkiyatlar sürüyor

GAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sınır hattına askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerin ÖSO birlikleri ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türkiye'nin batısından yola çıkan zırhlı birliklerin sınır hattına sevkıyatı sürüyor. Gündüz, muhimmat ve zırhlı personel taşıyıcıları Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçerken, akşam saatlerinde ise Kahramanmaraş'tan çıkan tank ve zırhlı araçlar, ilçeden geçiş yaptı.

Afrin'e hareket eden askeri sevkıyatların vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.