Afrin'e Askeri Araç Sevkıyatı

Kilis'ten Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine askeri araç takviyesi yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin kent merkezinin kontrolünün sağlanmasından sonra bölgedeki askeri birliklere askeri araçlar ile personel gönderildi. Askeri araçlar Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Afrin'e gönderildi. - KİLİS