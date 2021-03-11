Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
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Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

11.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

Son dakika haber: Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştuBARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan Elazığ Jandarma Komando Taburu'ndaki askerler görev süresinin dolmasının ardından Elazığ'a döndü.

Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan Elazığ Jandarma Komando Taburu'ndaki askerler görev süresinin dolmasının ardından Elazığ'a döndü. Düzenlenen törende askerler, aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşadı. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Elazığ Jandarma Komando Taburu, 6 aylık görev sürelerinin dolmasıyla Elazığ'a döndü. Dönen komandolar için Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Müftüsü Selami Aydın ve askerlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, yaptığı konuşmada askerlerin alınları açık bir şekilde görev yerlerine döndüğünü söyledi. Albay Yıldız, "Aslanlarım. 6 ay önce gitmiş olduğunuz terörle mücadele, sınırlarımızı koruma ve barışı destekleme kapsamında Suriye Afrin görevinden alnınız açık, başınız dik olarak geri döndünüz. Birliğinize hoş geldiniz. Allah'a hamd olsun ki hiçbir fire vermeden, hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesileyle son dönemde Gara ve Tatvan'da dahil olmak üzere canlarını terörle mücadeleye feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve ruhları şad olsun diyorum" dedi.

Görevden dönen Uzman Çavuş Yakup Tülek ise "Komutanlarımızla, arkadaşlarımızla güzel bir 6 ay geçirdik. Orada Türk milletini dünyaya tanıttık, bizden yardım bekleyen herkese yardım elimizi uzattık sınırda ve içeride teröristle gereken tüm mücadelelerimizi verdik, Türk halkını orada da temsil ettik. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Allah'ım oraya giden herkese geri gelmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
Son dakika! ELAZIĞ Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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