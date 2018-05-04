Afrin'den Dönen Jöh'ler Birliklerine Uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıktan sonra Afrin'den, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlanan Müşterek Görev Merkezine dönen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Diyarbakır'a uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıktan sonra Afrin'den, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlanan Müşterek Görev Merkezine dönen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Diyarbakır'a uğurlandı.
Diyarbakır'dan TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 21 Şubat'ta dualarla Afrin'e giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, 7 otobüsle Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne geldi.
Merkezde bir süre konaklayan JÖH timleri, hoparlörden çalınan marşlar eşliğinde görev yerleri Diyarbakır'a uğurlandı.