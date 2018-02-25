Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. Gününde Acı Haber Geldi: 1 Uzman Çavuş Şehit
TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. gününde bir uzman çavuş şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir uzman çavuş şehit düştü.
KIRIKHAN'A GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.
YORUMLAR (38)
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Mekanin Cennet olsun Yigit Askerim..Ailesine Sabirlar diliyorum..Nur icinde yat aslanimCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Mekanı cennet olsun ailesine sabır versin AllahCevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Toprağın bol,mekânın Cennet olsun YİĞİDİM.Hayırlı yolculuklar,Eriştiğin mertebe İnşallah bizede nasip olur.Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
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Savas naralari atanlari savaşa götürsünler gariban insanlari kuruculari götürmesinlerCevap Yaz 12 24 Yayından Kaldır
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Dovlet bize makarna veri noxut veri komır veri bizi korucu yapi dewlet cok hosturCevap Yaz 6 32 Yayından Kaldır