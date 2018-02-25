Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. Gününde Acı Haber Geldi: 1 Uzman Çavuş Şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir uzman çavuş şehit düştü.

KIRIKHAN'A GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.