Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması sürüyor
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Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması sürüyor

Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması sürüyor
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG'nin infaz ettiği kişileri gömdüğü toplu mezarda kazı çalışması devam ediyor.

SURİYE'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG'nin infaz ettiği kişileri gömdüğü toplu mezarda kazı çalışması devam ediyor. Şu ana kadar çıkartılan 68 ceset için morgta kimlik tespit çalışması başlatıldı.

?Terör örgütü PKK'nın Suriy kolu PYD/YPG üyeleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün öncesi Afrin'in Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile kazı yapılarak ceset gömüldüğü yönünde ihbar üzerine 7 Temmuz'da bölgede kazı çalışması başlatıldı. Afrin Yerel Kolluk Kuvvetleri'nin gözetiminde yapılan kazıda poşetlere sarılmış 68 ceset çıkartıldı. Bazılarının beden bütünlüğü bozulan cesetler, kimlik tespiti için hastane morguna götürüldü. Halen bölgede kazı çalışması devam ederken çıkartılan cesetlerin, örgüte karşı olan kişiler ile örgütten kaçmak isteyince infaz edilen teröristlere ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.


Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması sürüyor
Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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