Afrin'deki terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrin'deki terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi

Afrin'deki terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK/YPG'nın Afrin ilçesine düzenlediği füzeli saldırıda can kaybının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nın Afrin ilçesine düzenlediği füzeli saldırıda can kaybının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetmiş, 19 sivil yaralanmıştı. Afrin'e 5 füzeyle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralıların sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.

Saldırıda, füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düşmüş, çok sayıda araç ve dükkanda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

(Mahmud Alhalbi/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title