Afrin'deki Terör Saldırısı

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşiyle Afrin'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için kurulan taziye çadırında, yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik taciz atışında şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için Yenibosna'daki bir okulun bahçesinde taziye çadırı kuruldu.

Şehidin babası Ebubekir Kalo, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit üsteğmenin cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

YPG/PKK'lı teröristler dün Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına taciz atışlarında bulunmuş, Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, şehit olmuştu. Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderilmişti.